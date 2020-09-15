Ульфат Мустафин подписал постановление о начале отопительного сезона в Уфе

Уфа | 15 сен 2020 | 22:37

Мэр Уфы Ульфат Мустафин подписал официальный документ о начале отопительного сезона в городе. Об этом сообщили сегодня, 15 сентября, на оперативном совещание в мэрии Уфы.







Отопление включат уже сегодня. Но пока что его получат только социальные учреждения: больницы, школы и детские сады.



Ульфат Мустафин отметил, что отопление в жилых домах включат не позднее 20 сентября.

— В этом году отопительный стартует раньше положенного срока из-за погодных условий. Метеорологи пока не прогнозируют бабьего лета, и ждать мы это явление тоже не можем. Самое главное — не допустить всплеска заболеваемости среди детей и населения в целом, — объяснил Мустафин.

— Дети начнут болеть, всё это ложится на грипп и коронавирус. Этот период нужно пройти энергично, в этом году, надеюсь, с учетом прошлогодней критики вы сделаете все организованно, — отметил глава республики.

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Фото: pixabay.com

Напомним, что сегодня на оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров обратился к Министерству ЖКХ Башкирии: