Куда обращаться уфимцам с проблемами ЖКХ
Уфа | 22 сен 2020 | 12:35
Проблемы жилищно-коммунального характера чаще всего застают врасплох, и порой бывает сложно сориентироваться и решить вопрос быстро. Публикуем контакты уфимских служб, которые должны оказывать помощь в непредвиденной ситуации.
Если вам необходимо решить вопрос, связанный с домом или прилегающей территорией (нет света, во дворе открыт канализационный люк, проблемы с водоснабжением и прочее), обращайтесь в УЖХ или ЖЭУ.
Если все бездействуют
Если вы обратились в управляющую компанию и ЖЭУ, но проблема не решается, причины можно выяснить через жилищную инспекцию. Адрес ведомства: 450059, Уфа, Степана Халтурина, 28; электронная почта: gkzsn@bashkortostan.ru; телефон приемной: +7(347)218-10-65.
Если у вас возникли вопросы по оплате услуг ЖКХ, следует обратиться в Единый расчетно-кассовый центр. Список территориальных отделений, адреса, номера телефонов и часы приема можно изучить на сайте ЕРКЦ по ссылке. Уточнить, к какому отделению относится ваш адрес, можно через ЖЭУ или УЖХ.
Список ЖЭУ и УЖХ Уфы
УЖХ Демского района
Сайт: http://xn--80ahfz6an9f.xn--p1ai/
Круглосуточная диспетчерская служба: 8 (347) 281‒22‒30
Телефон приемной: 8 (347) 281-22- 07
Адрес: Ухтомского, 17/1
ЖЭУ №32 – Дагестанская, 15/1. Телефоны: 281-59-56, 281-65-32
ЖЭУ №34 – Левитана, 14/4а. Телефоны: 281-54-12, 281-25-51
ЖЭУ №36 – Магистральная, 27/3. Телефоны: 281-71-61, 227-32-50, 281-26-14
ЖЭУ №70 – Левитана, 38/2. Телефон: 281-29-36
УЖХ Калининского района
Сайт: http://www.xn----7sbtgaahddhxb6c6a5a.xn--p1ai/
Телефон: + 7 (347) 238-43-81
Адрес: Ферина, 19/3
ЖЭУ №25 – Первомайская, 93. Телефоны: 263-46-22,264-29-28, 265-17-40
ЖЭУ №29 – Свободы, 16. Телефоны: 264-60-64,240-07-44
ЖЭУ №30 – Интернациональная, 185/1. Телефоны: 263-30-30, 263-71-30
ЖЭУ №47 – Плеханова, 5/1. Телефоны: 263-40-54, 263-06-01
ЖЭУ №65 – Ферина, 19/1. Телефоны: 238-19-27, 238-53-36
ЖЭУ №67 – Транспортная, 40а. Телефоны: 2-38-81-78, 238-89-61
ЖЭУ №73 – Шумавцова, 23. Телефоны: 242-99-51, 242-02-36
ЖЭУ Шакша – Сельская, 8/2. Телефоны: 267-17-57, 267-17-52
УЖХ Кировского района
Сайт: http://www.ufakirovugh.ru/
Телефон: 8 (347) 293 11 00
Адрес: Пушкина, 85
ЖЭУ №1 – Дуванский бульвар, 22/2. Телефоны: 256-53-67, 254-91-71
ЖЭУ №2 – Батырская, 4/2. Телефоны: 255-31-84, 255-32-03
ЖЭУ №3 – Цюрупы 83/1. Телефоны: 272-47-16, 273-43-34
ЖЭУ №6 – Заки Валиди, 7. Телефоны: 251-57-07, 251-94-02
ЖЭУ №7 – Заки Валиди, 62/1. Телефоны: 276-83-53, 276-76-32
ЖЭУ №8 – Менделеева, 7а. Телефоны: 256-74-84, 256-73-40
ЖЭУ №40 – Чернышевского, 125. Телефоны: 228-88-10, 276-86-74, 276-66-58
ЖЭУ №56 – Авроры, 17/1. Телефоны: 255-26-31, 254-37-66
ЖЭУ №61 – Софьи Перовской, 21/4. Телефоны: 254-47-03, 254-47-12
ЖЭУ №62 – Рабкоров, 8/1. Телефоны: 254-04-07, 254-97-57
УЖХ Ленинского района
Сайт: http://ughufa-lenin.ru
Телефон: 8 (347) 272-46-64
Адрес: Карла Маркса, 45
ЖЭУ №11 – Карла Маркса, 53. Телефоны: 251-64-03, 251-64-11
ЖЭУ №12 – Ленина, 43/1. Телефоны: 273-58-10, 272-66-82
ЖЭУ №13 – Судоремонтная, 27. Телефоны: 278-20-51, 278-07-07
ЖЭУ №14 – Пушкина, 35. Телефоны: 251-71-39
УЖХ Октябрьского района
Сайт: http://www.oct-ugh-ufa.ru
Телефон: 8 (347) 235-25-27
Адрес: Российская, 41/3
ЖЭУ №18 – Рихарда Зорге, 35а. Телефоны: 223-02-71, 223-02-53
ЖЭУ №26 – Комсомольская, 161/2. Телефоны: 237-05-92, 237-17-84
ЖЭУ №50 – Шафиева, 24/1. Телефоны: 237-11-99, 232-88-97
ЖЭУ №53 – Энтузиастов, 6. Телефоны: 232-76-76, 278-85-00, 248-38-18
ЖЭУ №58 – Российская, 163/1. Телефоны: 235-25-75, 233-58-31
ЖЭУ №75 – Российская, 41/3. Телефоны: 284-24-18, 284-24-36
УЖХ Орджоникидзевского района
Сайт: http://ordj.ru
Телефоны: +7 (347) 242-36-37, +7 (347) 260-52-31
Адрес: Новочеркасская, 11
ЖЭУ №21 – Кольцевая, 43. Телефон: 242-68-34
ЖЭУ №24 – Блюхера, 28. Телефоны: 231-22-16, 231-23-67
ЖЭУ №27 – Блюхера, 50. Телефоны: 231-55-65, 233-01-10
ЖЭУ №28 – Блюхера, 16. Телефоны: 233-48-31, 233-20-12
ЖЭУ №37 – Коммунаров, 69/3. Телефоны: 263-39-86, 263-26-22
ЖЭУ №45 – Свободы, 17. Телефон: 264-60-51
ЖЭУ №48 – Вологодская, 76/2. Телефоны: 283-01-07, 263-35-15
ЖЭУ №52 – Шота Руставели, 18а. Телефоны: 284-05-43, 233-58-33
ЖЭУ №69 – Мира, 12. Телефон: 242-34-13
ЖЭУ №78 – Калинина, 16. Телефоны: 242-65-72
УЖХ Советского района
Сайт: http://ughsov.ru
Телефон: 8 (347) 223-75-45
Адрес: Бессонова, 2а
ЖЭУ №9 – Кадомцевых, 4. Телефоны: 223-36-01, 223-28-01
ЖЭУ №10 – Давлетшиной, 30а. Телефоны: 228-14-59, 253-45-05
ЖЭУ №15 – Проспект Октября, 22/2. Телефоны: 225-16-73, 225-99-98
ЖЭУ №16 – Айская, 69/2а. Телефоны: 228-02-94, 252-70-69
ЖЭУ №17 – Ибрагимова, 47/1. Телефоны: 276-78-44, 276-63-04
ЖЭУ №19 – Революционная, 131. Телефоны: 273-12-19, 273-17-79
ЖЭУ №33 – Проспект Октября, 49а. Телефоны: 223-23-27, 223-52-49
ЖЭУ №38 – Проспект Октября, 15/1. Телефоны: 223-32-01, 223-30-94
ЖЭУ №49 – Сагита Агиша, 16/1. Телефоны: 241-88-25, 228-58-57
ЖЭУ №51 – Революционная, 167/3. Телефоны: 228-38-14, 252-50-73
ЖЭУ №55 – Комсомольская, 18/1. Телефоны: 252-05-55, 253-77-03
ЖЭУ №60 – Степана Злобина, 22/2. Телефоны: 228-15-12, 252-12-86