Куда обращаться уфимцам с проблемами ЖКХ

Уфа | 22 сен 2020 | 12:35

Проблемы жилищно-коммунального характера чаще всего застают врасплох, и порой бывает сложно сориентироваться и решить вопрос быстро. Публикуем контакты уфимских служб, которые должны оказывать помощь в непредвиденной ситуации.



Если вам необходимо решить вопрос, связанный с домом или прилегающей территорией (нет света, во дворе открыт канализационный люк, проблемы с водоснабжением и прочее), обращайтесь в УЖХ или ЖЭУ.







Если все бездействуют

Если вы обратились в управляющую компанию и ЖЭУ, но проблема не решается, причины можно выяснить через жилищную инспекцию. Адрес ведомства: 450059, Уфа, Степана Халтурина, 28; электронная почта: gkzsn@bashkortostan.ru; телефон приемной: +7(347)218-10-65.



Если у вас возникли вопросы по оплате услуг ЖКХ, следует обратиться в Единый расчетно-кассовый центр. Список территориальных отделений, адреса, номера телефонов и часы приема можно изучить на сайте ЕРКЦ по ссылке. Уточнить, к какому отделению относится ваш адрес, можно через ЖЭУ или УЖХ.



Список ЖЭУ и УЖХ Уфы

УЖХ Демского района

Сайт: http://xn--80ahfz6an9f.xn--p1ai/

Круглосуточная диспетчерская служба: 8 (347) 281‒22‒30

Телефон приемной: 8 (347) 281-22- 07

Адрес: Ухтомского, 17/1

ЖЭУ №32 – Дагестанская, 15/1. Телефоны: 281-59-56, 281-65-32

ЖЭУ №34 – Левитана, 14/4а. Телефоны: 281-54-12, 281-25-51

ЖЭУ №36 – Магистральная, 27/3. Телефоны: 281-71-61, 227-32-50, 281-26-14

ЖЭУ №70 – Левитана, 38/2. Телефон: 281-29-36



УЖХ Калининского района

Сайт: http://www.xn----7sbtgaahddhxb6c6a5a.xn--p1ai/

Телефон: + 7 (347) 238-43-81

Адрес: Ферина, 19/3

ЖЭУ №25 – Первомайская, 93. Телефоны: 263-46-22,264-29-28, 265-17-40

ЖЭУ №29 – Свободы, 16. Телефоны: 264-60-64,240-07-44

ЖЭУ №30 – Интернациональная, 185/1. Телефоны: 263-30-30, 263-71-30

ЖЭУ №47 – Плеханова, 5/1. Телефоны: 263-40-54, 263-06-01

ЖЭУ №65 – Ферина, 19/1. Телефоны: 238-19-27, 238-53-36

ЖЭУ №67 – Транспортная, 40а. Телефоны: 2-38-81-78, 238-89-61

ЖЭУ №73 – Шумавцова, 23. Телефоны: 242-99-51, 242-02-36

ЖЭУ Шакша – Сельская, 8/2. Телефоны: 267-17-57, 267-17-52

УЖХ Кировского района

Сайт: http://www.ufakirovugh.ru/

Телефон: 8 (347) 293 11 00

Адрес: Пушкина, 85

ЖЭУ №1 – Дуванский бульвар, 22/2. Телефоны: 256-53-67, 254-91-71

ЖЭУ №2 – Батырская, 4/2. Телефоны: 255-31-84, 255-32-03

ЖЭУ №3 – Цюрупы 83/1. Телефоны: 272-47-16, 273-43-34

ЖЭУ №6 – Заки Валиди, 7. Телефоны: 251-57-07, 251-94-02

ЖЭУ №7 – Заки Валиди, 62/1. Телефоны: 276-83-53, 276-76-32

ЖЭУ №8 – Менделеева, 7а. Телефоны: 256-74-84, 256-73-40

ЖЭУ №40 – Чернышевского, 125. Телефоны: 228-88-10, 276-86-74, 276-66-58

ЖЭУ №56 – Авроры, 17/1. Телефоны: 255-26-31, 254-37-66

ЖЭУ №61 – Софьи Перовской, 21/4. Телефоны: 254-47-03, 254-47-12

ЖЭУ №62 – Рабкоров, 8/1. Телефоны: 254-04-07, 254-97-57



УЖХ Ленинского района

Сайт: http://ughufa-lenin.ru

Телефон: 8 (347) 272-46-64

Адрес: Карла Маркса, 45

ЖЭУ №11 – Карла Маркса, 53. Телефоны: 251-64-03, 251-64-11

ЖЭУ №12 – Ленина, 43/1. Телефоны: 273-58-10, 272-66-82

ЖЭУ №13 – Судоремонтная, 27. Телефоны: 278-20-51, 278-07-07

ЖЭУ №14 – Пушкина, 35. Телефоны: 251-71-39



УЖХ Октябрьского района

Сайт: http://www.oct-ugh-ufa.ru

Телефон: 8 (347) 235-25-27

Адрес: Российская, 41/3

ЖЭУ №18 – Рихарда Зорге, 35а. Телефоны: 223-02-71, 223-02-53

ЖЭУ №26 – Комсомольская, 161/2. Телефоны: 237-05-92, 237-17-84

ЖЭУ №50 – Шафиева, 24/1. Телефоны: 237-11-99, 232-88-97

ЖЭУ №53 – Энтузиастов, 6. Телефоны: 232-76-76, 278-85-00, 248-38-18

ЖЭУ №58 – Российская, 163/1. Телефоны: 235-25-75, 233-58-31

ЖЭУ №75 – Российская, 41/3. Телефоны: 284-24-18, 284-24-36



УЖХ Орджоникидзевского района

Сайт: http://ordj.ru

Телефоны: +7 (347) 242-36-37, +7 (347) 260-52-31

Адрес: Новочеркасская, 11

ЖЭУ №21 – Кольцевая, 43. Телефон: 242-68-34

ЖЭУ №24 – Блюхера, 28. Телефоны: 231-22-16, 231-23-67

ЖЭУ №27 – Блюхера, 50. Телефоны: 231-55-65, 233-01-10

ЖЭУ №28 – Блюхера, 16. Телефоны: 233-48-31, 233-20-12

ЖЭУ №37 – Коммунаров, 69/3. Телефоны: 263-39-86, 263-26-22

ЖЭУ №45 – Свободы, 17. Телефон: 264-60-51

ЖЭУ №48 – Вологодская, 76/2. Телефоны: 283-01-07, 263-35-15

ЖЭУ №52 – Шота Руставели, 18а. Телефоны: 284-05-43, 233-58-33

ЖЭУ №69 – Мира, 12. Телефон: 242-34-13

ЖЭУ №78 – Калинина, 16. Телефоны: 242-65-72









УЖХ Советского района

Сайт: http://ughsov.ru

Телефон: 8 (347) 223-75-45

Адрес: Бессонова, 2а

ЖЭУ №9 – Кадомцевых, 4. Телефоны: 223-36-01, 223-28-01

ЖЭУ №10 – Давлетшиной, 30а. Телефоны: 228-14-59, 253-45-05

ЖЭУ №15 – Проспект Октября, 22/2. Телефоны: 225-16-73, 225-99-98

ЖЭУ №16 – Айская, 69/2а. Телефоны: 228-02-94, 252-70-69

ЖЭУ №17 – Ибрагимова, 47/1. Телефоны: 276-78-44, 276-63-04

ЖЭУ №19 – Революционная, 131. Телефоны: 273-12-19, 273-17-79

ЖЭУ №33 – Проспект Октября, 49а. Телефоны: 223-23-27, 223-52-49

ЖЭУ №38 – Проспект Октября, 15/1. Телефоны: 223-32-01, 223-30-94

ЖЭУ №49 – Сагита Агиша, 16/1. Телефоны: 241-88-25, 228-58-57

ЖЭУ №51 – Революционная, 167/3. Телефоны: 228-38-14, 252-50-73

ЖЭУ №55 – Комсомольская, 18/1. Телефоны: 252-05-55, 253-77-03

ЖЭУ №60 – Степана Злобина, 22/2. Телефоны: 228-15-12, 252-12-86





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