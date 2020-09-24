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Жителям Уфы простят часть долгов по оплате квитанций ЖКХ

Жителям Уфы простят часть долгов по оплате квитанций ЖКХ

Уфа | 24 сен 2020 | 12:51

олице Башкирии проводится интересная и полезная акция для тех, кто некоторое время не платил по квитанциям. Подробности сообщили в пресс-служба ЕРКЦ города Уфы и уфимской мэрии.

— Управляющие организации УЖХ районов города Уфы совместно с уфимским МУП ЕРКЦ проводят с 1 сентября по 10 ноября 2020 года акцию «Осень без долгов» для жителей, имеющих задолженность по оплате квитанций ЖКХ, — сообщили специалисты.



Кто может принять участие в акции? Это плательщики, которые в период с 1 сентября по 10 ноября 2020 года включительно оплатят жилищные услуги в полном объеме текущих начислений и имеющейся задолженности (кроме суммы пеней).

В чем выгода для жителей? Если гражданин оплатит долги, управляющая компания готова отказаться от принудительного взыскания пеней и произвести списание этой суммы с лицевого счета жилого помещения.

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Как оплатить задолженность? Оплатить долги можно по-разному — через интернет, мобильное приложение, ближайшие отделения расчетно-кассового центра.

Куда обращаться далее? Копию квитанции об оплате и обращение нужно представить в управляющую компанию.

Как спишут задолженность? Производится списание начисленной по состоянию на 10.11.2020 года суммы пеней за жилищные услуги. Важный момент: списание не будет произведено по тем лицевым счетам граждан, где имеется (имелось) судебное решение на взыскание долгов.

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Источник: i-gazeta.com

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