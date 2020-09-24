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Жители Гафурийского района получили огромные счета за вывоз мусора

Жители Гафурийского района получили огромные счета за вывоз мусора

Гафурийский район | 24 сен 2020 | 15:52

Некоторым жителям Башкортостана пришли новые квитанции за вывоз мусора со значительно большими суммами. В сентябре тарифы повысились, однако счета в платежках оказались выше обещанных.



Ранее правительством была утверждена плата по 55 рублей, если мусорная реформа началась в прошлом году, и по 75 рублей, если отходы вывозили до 1 января 2019 года.

Путаница со счетами произошла в Гафурийском районе, жителям которого произвели начисления по 94,94 рубля на человека. Оказалось, что такие счета собственники получили по ошибке. Как пояснил регоператор "Эко-сити", обслуживающий данную зону, начисления за сентябрь еще не проводились, соответствующие квитанции начнут рассылать только после 10 октября.

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Так, начисления за сентябрь произвела управляющая компания, при этом при расчете она использовала неутвержденные тарифы. Компания уже признала свою ошибку и обещала осуществить перерасчет.

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Источник: sterlegrad.ru

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