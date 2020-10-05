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Хабиров рассказал о проблемах с переработкой мусора в Башкирии

Хабиров рассказал о проблемах с переработкой мусора в Башкирии

| 05 окт 2020 | 12:47

В Башкирии возникли некоторые проблемы при работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как отметил глава Башкирии Радий Хабиров, страдает переработка мусора.



«Работа с ТКО у нас неплохо встала на ноги. Самое главное, что в населенных пунктах начали появляться новые автомобили, которые возят мусор, и появляются контейнерные площадки, но это 10 процентов работы. А ситуация с полигонами, переработкой у нас находится в красной зоне. Тут сложно нам было найти баланс: мы не хотели, с одной стороны, повышать тарифы, с другой стороны - инвестиционная программа страдает», – подчеркнул Хабиров.

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При этом глава республики отметил, что не везде есть контейнерные площадки для сбора мусора. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров заявил, что эта работа ведется. Более того, в республике все контейнеры заменят на евроконтейнеры.

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Источник: gorobzor.ru

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