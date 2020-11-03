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В Башкирии, в 2021 году, услуги ЖКХ вырастут на 3,8 процента

В Башкирии, в 2021 году, услуги ЖКХ вырастут на 3,8 процента

| 03 ноя 2020 | 09:47

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении индексов изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги в 2021 году. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.



Распоряжение предусматривает индексацию во втором полугодии 2021 года. В Башкирии в этот период средний индекс составит 3,8%. Для сравнения, в соседнем Татарстане в среднем показатель увеличится до 4,4%, в Свердловской и Челябинской областях — 3,4%.

Напомним, с 1 января в Башкирии увеличится минимальный размер взноса на капремонт. По новой тарификации, дома до шести этажей заплатят 7,18 рублей за один квадратный метр, а МКД выше шести этажей — 7,8 рублей.


Ранее сообщалось о том, что региональный оператор капремонта в Башкирии объявил о повышении размеров взносов на капитальный ремонт в следующем году. Они будут скорректированы с учетом инфляции — на четыре процента, уточняется в сообщении Регоператора капремонта в РБ.

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Источник: mkset.ru

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