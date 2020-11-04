В Башкирии ввели новую плату за подключение к системе теплоснабжения

| 04 ноя 2020 | 11:11

Внесены изменения в постановление Госкомитета РБ по тарифам от 4 августа 2020 года «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Башкирская генерирующая компания». Об этом сообщается на портале правовой информации Башкирии.







Согласно документу от 29 октября, предыдущее августовское постановление Госкомитета РБ по тарифам дополнено приложением №3. Оно касается тех потребителей, у кого подключаемая тепловая нагрузка объекта превышает 1,5 Гкал/час.



Так, расходы на мероприятия по подключению объектов составят 7530 руб.(без НДС). Нормативно-правовой акт официально опубликован 3 ноября.



Два первых приложения касались потребителей с тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/ч, и от 0,1 Гкал/ч до 1,5 Гкал/ч. Плата за подключение в этих двух случаях равняется нулю.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии, в 2021 году, услуги ЖКХ вырастут на 3,8 процента.





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