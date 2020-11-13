Жители Белорецка остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

Белорецкий район | 13 ноя 2020 | 11:16

Свыше 15 тысяч жителей города Белорецка остались без тепла из-за аварии с утечкой теплоносителя на магистральном проводе 13 ноября, расположенном на улице 50 лет Октября в районе дома № 52. Об этом сообщается в официальной группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».







В зону аварии попадают 176 многоквартирных домов и 14 соцобъектов: заводская и детская поликлиники, противотуберкулёзный диспансер, школы № 14, 17 и 20; детские сады № 5, 23, 24, 27, 29 и 31, педагогический колледж и музыкальная школа.



На данный момент место утечки выявлено. Служба приступили к аварийно-восстановительным работам.





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Фото: администрация Белорецкого района