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Стало известно, когда россиянам ожидать повышения тарифов на вывоз мусора

Стало известно, когда россиянам ожидать повышения тарифов на вывоз мусора

| 16 ноя 2020 | 20:51

Тарифы на вывоз отходов для россиян повысятся с 1 июля 2021 года. Об этом заявил замглавы компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Алексей Макрушин.



По словам Макрушина, с 1 января тарифы не будут повышаться. «Сейчас проходит кампания, в рамках которой собираются заявки на установление тарифов на очередной год. Тарифы будут повышаться с 1 июля», — приводит слова Макрушина ТАСС.

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Замглавы компании РЭО отметил, что рост тарифов будет ограничен предельным индексом. В среднем по стране он составляет 4%, подчеркнул Макрушин. В ноябре 2019 года заместитель главы Минприроды РФ Денис Храмов сообщал, что средний тариф на вывоз мусора и обращение с отходами по России составляет 90 рублей 25 копеек на одного гражданина, проживающего во многоквартирном доме.

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Источник: ura.news

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