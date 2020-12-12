В России снова начнут начислять пени за просрочку коммунальных платежей

| 12 дек 2020 | 21:13

В России вновь начнут начислять пени и штрафовать за просрочку оплаты коммуналки, либо за неполное внесение денег за оплату отопления и горячего водоснабжения. В Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору рассказали, когда завершится безштрафной период.







Начиная с 1 января 2021 года россияне, допустившие просрочку по оплате коммунальных услуг, вновь будут платить пени и штрафы. Ранее их отменили в Правительстве России. Срок действия постановления начался в апреле этого года и завершится с последним днем декабря.



Пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору:

Ограничение связано с минимизацией негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. С 1 января 2021 года начисление пени и штрафов при наличии задолженности за «коммуналку» возобновится. В соответствии с законодательством, пеня должна быть начислена на всю сумму задолженности, в том числе за 2020 год.

Чтобы избежать дополнительных затрат, гражданам рекомендуют оплачивать коммуналку вовремя и в полном объеме.





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