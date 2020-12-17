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В Госдуме предложили не перечислять россиянам субсидию на услуги ЖКУ с 2021 года

В Госдуме предложили не перечислять россиянам субсидию на услуги ЖКУ с 2021 года

| 17 дек 2020 | 18:21

В Госдуме предложили перечислять субсидию на оплату коммунальных услуг не гражданам, а напрямую управляющим компаниям. Такая инициатива принадлежит депутатам от «Единой России».



На сегодняшний день субсидии перечисляются собственникам квартир. При этом со следующего года россиян могут лишить этих денег, если у человека скопился долг не более чем за три года. На подтверждение задолженности может уйти больше года, в течение этого времени субсидия будет производиться, отмечают депутаты. «Нередки случаи, когда выплаты используются гражданами не по назначению. В то же время у регионов есть право напрямую перечислять субсидию управляющим компаниям. Такую практику предлагается сделать федеральной», — пишет «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что в России вновь начнут начислять пени и штрафовать за просрочку оплаты коммуналки, либо за неполное внесение денег за оплату отопления и горячего водоснабжения. 

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Источник: ura.news

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