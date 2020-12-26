В Башкортостане вырастет размер платы за капитальный ремонт

| 26 дек 2020 | 18:42

Плата за капитальный ремонт увеличится в Башкирии в 2021 и 2022 годах. По данным Министерства ЖКХ республики, размер платы будет расти вместе с инфляцией на 4%.







В текущем году минимальный размер взноса за капитальный ремонт составлял 6,9 рублей за квадратный метр. Это касается собственников жилья в МКД до 6 этажей. А те, кто является собственником жилья в многоквартирном доме выше 6 этажей, оплачивал 7,5 рублей за 1 квадратный метр.



Пресс-служба Министерства ЖКХ РБ:



- С 1 января 2021 года минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до 6 этажей включительно будет установлен в размере 7,18 руб. за кв. м, а для домов выше 6 этажей – 7,8 руб. за кв. м. Обращаем Ваше внимание, что размер взноса зависит от максимального количества этажей в доме.

Сообщается, что с момента начала действия программы капремонта в Башкирии, то есть с 2014 года, собираемость взносов с 51% выросла до 104,3% к 2019 году. В этом году показатель упал по известным причинам. С января по ноябрь этого года собираемость составила 95,3%.





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