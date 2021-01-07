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В Башкортостане создана рабочая группа для выяснения причин высокой платы за отопление

В Башкортостане создана рабочая группа для выяснения причин высокой платы за отопление

| 07 янв 2021 | 14:03

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил собрать рабочую группу, чтобы разобраться в причинах роста цен на отопление в декабре 2020 года.



Как рассказал в соцсетях Борис Беляев, вице-премьер, министр ЖКХ республики, в группу включили представителей администрации главы Башкирии, министерства ЖКХ, госкомитетов по жилищному и строительному надзору и по тарифам, а также уфимской администрации.

- [Группе] поручено в кратчайшие сроки разобраться в причинах возникшей ситуации, осуществить проверку правильности начислений и предложить меры, которые позволят проводить оперативный контроль поставляемой тепловой энергии и начисления платежей, - поясняет Беляев.

Главам администраций муниципальных районов и городских округов поручено проанализировать действия управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, разобраться в начисляемых платежах за отопление и провести разъяснительную работу с жителями.


Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане вырастет размер платы за капитальный ремонт. По данным Министерства ЖКХ республики, размер платы будет расти вместе с инфляцией на 4%.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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