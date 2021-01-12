Жители Белорецка остались без воды, из-за лопнувшей трубы водопровода

Белорецкий район | 12 янв 2021 | 11:03

Сегодня, 12 января, в частном секторе Белорецка лопнула труба водопровода. Сложность аварии в том, что чугунное сооружение находится под двухметровым замерзшим грунтом. Коммунальщики занимаются его вскрытием.







На место также выехал глава администрации района Андрей Иванюта. Он находится там с самого утра. По словам руководителя, тысячи жителей могут остаться без холодной воды. Однако пока ее подача в дома не прекращена, у горожан есть время запастись.

— Несмотря на отключение водоснабжения с 9 утра, вода будет идти самотеком еще часа два. Для тех, кто находится дома, есть возможность сделать запас. Затем, при необходимости, мы организуем подвоз питьевой воды для маломобильных людей, инвалидов, тех, кто не может выйти из дома. Уже дал поручение социальной и волонтерской службам, — сообщил в соцсетях Андрей Иванюта.

Ранее сообщалось о том, что глава Белорецкого района в Башкирии Андрей Иванюта обратился к местным жителям, опубликовав на странице свой социальной сети пост под заголовком «о грязи и мусоре»





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Фото: соцсети