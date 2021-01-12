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В Башкортостане минимальный размер платы за капремонт увеличен до 7,18 рубля за квадратный метр

В Башкортостане минимальный размер платы за капремонт увеличен до 7,18 рубля за квадратный метр

| 12 янв 2021 | 14:55

С 1 января 2021 года минимальный размер взноса на капремонт в Башкирии для многоквартирных домов до 6 этажей включительно установлен в размере 7,18 рубля за квадратный метр. Для домов выше 6 этажей – 7,8 рубля за «квадрат», сообщили в пресс-службе Регоператора.



Индексация размера взноса в 2021 и 2022 годах соответствует рекомендациям российского правительства России. В частности, доля затрат населения на оплату коммунальных услуг не должна превышать 11% в совокупном доходе семьи.

«При предлагаемом повышении в целом по республике этот показатель составит 6,89 %. В 2021 и 2022 годах размер взносов индексируется на уровень инфляции – 4%», — пояснили в Регоператоре. Некоторые собственники жилья имеют право на получение компенсации. Среди них — одинокие пенсионеры и члены семьи в возрасте старше 70 лет, пенсионеры и инвалиды из одной семьи, а также категории федеральных льготников. Однако право на получение компенсаций имеют лишь добросовестные плательщики, не имеющие задолженности по уплате взносов за капремонт. Для получения компенсации необходимо обратится в органы социальной защиты населения.

Республиканская программа капремонта рассчитана на 2014-2043 годы. В тридцатилетнюю программу включены более 17 тысяч многоквартирных домов.

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Источник: www.bashinform.ru

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