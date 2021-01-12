Стали известны новые тарифы на ЖКХ в Башкирии в 2021 году

| 12 янв 2021 | 15:56

Стали известны средние тарифы на ЖКХ в Башкирии в 2021 году. Информацию предоставила председатель Госкомитета республики по тарифам Светлана Бурдюк на сегодняшнем заседании Госсобрания – Курултая.







По ее словам, во второй половине года жители региона будут платить за водоснабжение и водоотведение в среднем по 27,52 рубля (повышение на 3,64 процента и 1,45 процент). Тариф на теплоснабжение составит 2 тысячи 148,26 рублей (повышение на 3,25 процентов). Электроэнергия будет стоить 3,5 рубля (повышение на 5,1 процент), а газ – 7,64 рубля (повышение на 3 процента).



Рост тарифов произойдет с июля 2021 года, в первом полугодии цены останутся прежними.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане минимальный размер платы за капремонт увеличен до 7,18 рубля за квадратный метр.





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