В Башкирии потребителям вернули 26 млн рублей за отопление
| 18 янв 2021 | 10:56
26 млн рублей было возвращено жителям Башкирии после перерасчёта за отопление. Об этом 18 января на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава региона Радий Хабиров.
Руководитель региона поручил министру ЖКХ республики Борису Беляеву и далее заниматься данной работой — выяснять, где начисления были необоснованны, и обеспечивать возврат.
Также глава Башкирии раскритиковал ведомство, что данная ситуация повторилась.
«В период вашей работы это второй раз, третьего раза не будет, я вам точно говорю», - подытожил Хабиров.
Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане минимальный размер платы за капремонт увеличен до 7,18 рубля за квадратный метр. Кроме того, стали известны новые тарифы на ЖКХ в Башкирии в 2021 году
Источник:
ufa.aif.ru
Читайте также