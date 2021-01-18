В Башкирии потребителям вернули 26 млн рублей за отопление

| 18 янв 2021 | 10:56

26 млн рублей было возвращено жителям Башкирии после перерасчёта за отопление. Об этом 18 января на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава региона Радий Хабиров.







Руководитель региона поручил министру ЖКХ республики Борису Беляеву и далее заниматься данной работой — выяснять, где начисления были необоснованны, и обеспечивать возврат.



Также глава Башкирии раскритиковал ведомство, что данная ситуация повторилась.

«В период вашей работы это второй раз, третьего раза не будет, я вам точно говорю», - подытожил Хабиров.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане минимальный размер платы за капремонт увеличен до 7,18 рубля за квадратный метр. Кроме того, стали известны новые тарифы на ЖКХ в Башкирии в 2021 году





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