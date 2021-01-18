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Министр ЖКХ Башкирии назвал 4 причины повышенных счетов за отопление

Министр ЖКХ Башкирии назвал 4 причины повышенных счетов за отопление

Уфа | 18 янв 2021 | 12:29

Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев рассказал причины повышения цен в платежках. Об этом он сообщил сегодня, 18 января, в ходе оперативного совещания в правительстве региона. Чиновник назвал четыре причины повышенных счетов.



— Значительно по сравнению с ноябрем понижение температуры воздуха. Второе — нарушение режима теплоснабжения ресурсоснабжающими организациями, или так называемые перетопы. Третье — несоответствие фактических площадей общедомового имущества и некоммерческих организация при начислении платежей. Четвертое — некорректная работа общедомовых узлов учета, — объяснил он.

Министр предложил вернуть неправомерно начисленные суммы. Также Беляев считает, что нужно срочно организовать корректную работу приборов учета и узлов регулирования. Это должны сделать управляющие компании совместно с ресурсоснабжающими компаниями, администрацией и жителями домов. Также власти хотят провести инвентаризацию многоквартирных жилищных домов и создать республиканскую систему сбора данных с общедомовых счетчиков.

Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии устроили митинг в здании правительства с требованием снизить тарифы за отопление.

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Источник: ufa1.ru

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