В БашРТС рассказали о 4 случаях, при которых возможен перерасчет платы за отопление

Уфа | 19 янв 2021 | 17:03

Директор филиала «Теплосбыт» при ресурсоснабжающей организации БашРТС Ирина Попова рассказала, в каких случаях возможен перерасчет платы за отопление. Этой информацией она поделилась сегодня, 19 января, на брифинге по проблемам платы за отопление.







Со слов Поповой, перерасчет возможен в четырех случаях:

при некорректной работе счетчиков;

при некачественно поставленной услуге по отоплению;

при несоответствии площадей;

при некорректно переданных сведениях с индивидуального счетчика.

— В этих случаях нужен акт, подписанный управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией, — отметила Попова.

На высокую плату за отопление в последние месяцы жалуются жители Башкирии. 18 января они даже штурмовали Белый дом в Уфе и требовали встречи с главой республики. Но вместо Радия Хабирова к ним вышел министр ЖКХ Борис Беляев.





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