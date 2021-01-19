В БашРТС рассказали о 4 случаях, при которых возможен перерасчет платы за отопление

Директор филиала «Теплосбыт» при ресурсоснабжающей организации БашРТС Ирина Попова рассказала, в каких случаях возможен перерасчет платы за отопление. Этой информацией она поделилась сегодня, 19 января, на брифинге по проблемам платы за отопление.
Со слов Поповой, перерасчет возможен в четырех случаях: при некорректной работе счетчиков; при некачественно поставленной услуге по отоплению; при несоответствии площадей; при некорректно переданных сведениях с индивидуального счетчика.
— В этих случаях нужен акт, подписанный управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией, — отметила Попова.
На высокую плату за отопление в последние месяцы жалуются жители Башкирии. 18 января они даже штурмовали Белый дом в Уфе и требовали встречи с главой республики. Но вместо Радия Хабирова к ним вышел министр ЖКХ Борис Беляев.