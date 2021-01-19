Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В БашРТС рассказали о 4 случаях, при которых возможен перерасчет платы за отопление

В БашРТС рассказали о 4 случаях, при которых возможен перерасчет платы за отопление

В БашРТС рассказали о 4 случаях, при которых возможен перерасчет платы за отопление

Уфа | 19 янв 2021 | 17:03

Директор филиала «Теплосбыт» при ресурсоснабжающей организации БашРТС Ирина Попова рассказала, в каких случаях возможен перерасчет платы за отопление. Этой информацией она поделилась сегодня, 19 января, на брифинге по проблемам платы за отопление.



Со слов Поповой, перерасчет возможен в четырех случаях:
при некорректной работе счетчиков;
при некачественно поставленной услуге по отоплению;
при несоответствии площадей;
при некорректно переданных сведениях с индивидуального счетчика.

— В этих случаях нужен акт, подписанный управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией, — отметила Попова.

На высокую плату за отопление в последние месяцы жалуются жители Башкирии. 18 января они даже штурмовали Белый дом в Уфе и требовали встречи с главой республики. Но вместо Радия Хабирова к ним вышел министр ЖКХ Борис Беляев.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: