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Радий Хабиров рассказал, когда может решиться вопрос о перерасчете счетов за отопление

Радий Хабиров рассказал, когда может решиться вопрос о перерасчете счетов за отопление

| 23 янв 2021 | 11:44

Во время заседания Общественной палаты Башкирии, прошедшем вчера, 22 января, Глава республики Радий Хабиров рассказал, когда может решиться вопрос о перерасчете необоснованно высоких счетов за отопление.

По словам Радия Хабирова, в Башкирии должен быть инструмент, который должен иметь информацию о платежках по всем прошлым периодам. И так по всем видам платежей гражданина. Сейчас стоит задача привести все в порядок, отметил руководитель республики.

Также сообщалось, что в Уфе МУП «УИС» уже объявил о готовности пересчитать платежки за отопление, если суммы в них увеличились более чем на 42% по сравнению с предыдущим периодов. Радий Хабиров попросил муниципалитет провести встречи со старшими по домам, подъездам, жителями Уфы 23 января. Это необходимо для того, чтобы рассказать гражданам, как именно будет произведен перерасчет.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан:

Это первый шаг. Что касается платежек по БашРТС, в этой части мы тоже продвинулись, но я прошу потерпеть до 26 января — в Москве мы этот вопрос специально ещё будем проговаривать. Я полагаю, мы добьемся перерасчета в этом вопросе.
По просьбе руководителя республики Общественная палата Башкирии должна взять на контроль вопрос о начислениях за коммунальные услуги.

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Источник: bash.news
Фото: newsbash.ru

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