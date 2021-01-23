В 2021 году будут начисляться по-новому субсидии по оплате услуг ЖКХ

| 23 янв 2021 | 14:26

Летом текущего года многие российские жители смогут получить субсидию на оплату ЖКУ. Об этом сообщает «Российская газета».



Со вступлением в силу соответствующих поправок в Жилищный кодекс, даже у должников появится такая возможность. Но только не злостных нарушителей графика оплаты коммунальных услуг. Получить субсидию не получится у тех домовладельцев, кто имеет на руках судебный акт о взыскании долга. Притом во внимание берётся задолженность образовавшаяся за три последних года.







К слову, никаких бумаг о наличии или отсутствии долгов предоставлять не придётся. Органы власти будут работать в рамках межведомственного взаимодействия и запрашивать всю необходимую информацию о владельцах жилья самостоятельно.



И, пожалуй, главное: данная субсидия будет выдаваться не всем желающим. А лишь определённой категории граждан, чьи траты на коммунальные услуги превышают порог, заданный регионом.

Стоит обратить особое внимание на тот факт, что данная услуга будет носить заявительный характер, то есть в автоматическом режиме ее не предоставят. В связи с пандемией коронавируса без всяких заявлений только продлевается выдача ранее установленных льгот и субсидий.





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