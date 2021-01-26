Уфимские инженерные сети назвали список домов, где сделают перерасчет за отопление

Уфа | 26 янв 2021 | 09:18

Уфимские инженерные сети опубликовали на своем официальном сайте список домов, где жильцам сделают перерасчет за отопление. Всего в списке числятся 412 многоквартирных домов города Уфы.







Уже в феврале текущего года уфимцы получат квитанции за отопление с учетом перерасчета. Уфимские инженерные сети возместят сумму тем потребителям, у которых платежи в декабре 2020 года были больше ноябрьских на более чем на 42%. Если разница меньше, то перерасчет за отопление производится не будет.

Заявления на получение перерасчета Уфимские инженерные сети будут принимать до 15 марта. Образцы документов есть на официальном сайте предприятия.

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Фото: newsbash.ru

Если потребители не нашли свой дом в списке, но рост их начисления составил более 42%, они также имеют право подать заявление на перерасчет. Каждое обращение будет рассмотрено в индивидуальном порядке.