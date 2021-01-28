Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с завышенными платежами за отопление

| 28 янв 2021 | 12:10

Глава Башкирии Радий Хабиров на своем ежегодном Послании Курултаю РБ прокомментировал возмущение жителей республики по поводу оплаты отопления. По его словам, все ошибки будут исправлены.







«Скажу о ситуации, возникшей при переходе на оплату отопления по факту. Она вызвала очень многочисленные и обоснованные жалобы наших жителей на перетопы в квартирах, неточности при расчетах со стороны ресурсоснабжающих организаций. И эти многие факты подтвердились», – заявил Хабиров.



По словам главы Башкирии, будет проведена работа над ошибками. Люди, которые переплатили, получат свои деньги обратно.



«Там, где ошибки допущены, мы их все исправим. И будем возвращать людям деньги. Но при этом такого больше не должно повториться. Соответствующее поручение правительству я уже дал», – пообещал глава региона.

Ранее сообщалось, что Радий Хабиров озвучил план борьбы с COVID-19 в Башкирии.





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Фото: newsbash.ru