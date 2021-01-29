Госкомитет Башкирии по тарифам: "Снижение тарифов за тепло может привести к негативным последствиям"

| 29 янв 2021 | 11:56

Председатель Госкомитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк объяснила к чему может привести снижение тарифов за отопление. По ее мнению, сейчас тарифы экономически обоснованы. При этом есть возможность их снизить.







«Тарифы от 1167 рублей до 2973 рублей. Это экономически обоснованные тарифы. Если сравнивать только БашРТС и УИС, то они обеспечивают надежное качественное теплоснабжение. Снизить можно, исключив инвестиционную и ремонтную программы», — рассказала Светалана Бурдюк.



Однако, по ее словам, при снижении тарифов возможно значительное ухудшение качества тепла, что может привести к негативным последствиям.

«Но давайте подумаем, будет ли тогда теплоснабжение качественным. Если сравнивать с Казанью, то в Уфе протяженность сетей на 40% больше, чем в столице Татарстана, а тариф выше на 20% у нас. Таких примеров много», — заявила чиновница.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров на своем ежегодном Послании Курултаю РБ прокомментировал возмущение жителей республики по поводу оплаты отопления. По его словам, все ошибки будут исправлены.





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