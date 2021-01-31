"Это просто разгильдяйство!" - Радий Хабиров раскритиковал БашРТС и УИС за отсутствие решений по отоплению

Уфа | 31 янв 2021 | 11:52

Радий Хабиров встретился 30 января с теплоснабжающими организациями республики — ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (входит в состав федеральной группы «Интер РАО») и МУП «Уфимские инженерные сети». Темой совещания стала завышенная плата за теплоснабжение за декабрь 2020 года.



Как пояснил председатель Жилстройнадзора республики Ильдар Шафиков, в соответствии с температурными условиями сезона, обоснованный рост стоимости отопления в декабре не должен быть более 42 процентов по отношению к ноябрю. По данным «БашРТС», из 474 тысяч квартир, которые обслуживает компания, превышение этого порога отмечено в 310 тысячах. Это порядка 5,6 тысячи домов.







В числе факторов, которые повлияли на рост начислений, участники совещания отметили некачественную поставку тепла со стороны ресурсоснабжающей организации (так называемые «перетопы» и «недотопы»), а также неисправности систем отопления и приборов учёта в многоквартирных домах.



Глава Башкортостана поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства РБ совместно с «БашРТС» представить обоснованные шаги по скорейшему решению возникшей проблемы с учётом интересов жителей региона.

– Если мы понимаем, что произошли необоснованные начисления, нужно определить их причины, исправить эту ситуацию и принять меры для того, чтобы не допускать подобного в будущем, – подчеркнул Радий Хабиров.

Что касается домов, находящихся на обслуживании МУП «Уфимские инженерные сети», существенное превышение платы за отопление зафиксировали в Уфе по 412 многоквартирным домам, в которых проживает около 20 тысяч семей. Общая сумма возвратов по ним составит свыше 30 млн рублей.

В числе основных причин сложившейся ситуации также указаны понижение температуры воздуха в декабре по отношению к ноябрю 2020 года, переход на новую систему оплаты по факту потребления, неотрегулированность или неисправность системы отопления и узлов учёта тепловой энергии, отсутствие нормативной базы по порядку регулирования централизованной системы теплоснабжения на источниках тепловой энергии, завышение или занижение подачи теплоносителя (так называемые «перетопы» и «недотопы»).



Глава Башкортостана поручил в самое ближайшее время провести возврат денежных средств за отопление по декабрьским платежам, рост которых к ноябрю 2020 года превысил 42 процента. Радий Хабиров подверг критике действия всех ответственных за сложившуюся ситуацию и подчеркнул, что в настоящее время отсутствует четкий комплекс решений, которые не позволили бы допустить аналогичных проблем в следующем отопительном месяце.

– Это просто разгильдяйство! У вас в головах царит полная неразбериха и нет понимания решения проблемы. На совещание вы пришли неготовыми. Я не вижу внятных предложений, – сказал Глава республики. – Ставлю вам задачу – досконально разобраться в ситуации. Всем ответственным делаю последнее предупреждение. Вы несёте персональную ответственность за то, что произошло.









Радий Хабиров поручил уже сегодня, 31 января, собрать очередное совещание по проведению перерасчёта платы за теплоснабжение.