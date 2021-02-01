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В мэрии Уфы попросили горожан не оплачивать январские счета за отопление

В мэрии Уфы попросили горожан не оплачивать январские счета за отопление

Уфа | 01 фев 2021 | 11:42

Администрация Уфы опубликовала срочное сообщение для жителей столицы Башкирии. Чиновники просят уфимцев не оплачивать январские счет за отопление из-за технической ошибки.

«В некоторых домах в строке "отопление" в квитанциях за январь 2021 года допущена ошибка из-за возросшей нагрузки по перерасчетам. Полученные платежные документы за январь оплачивать не нужно, в ближайшее время доставят новые откорректированные квитанции», — говорится в официальном сообщении.

Если оплата уже произведена, то в следующей квитанции будет произведен перерасчет.

Номера горячей линии:
МУП ЕРКЦ 8-800-775-776-1 (пн.-пт. с 08:00 ч. до 18:00 ч.)
МУП УИС..8 -800-250-52-80 (пн.-пт. с 8.00 ч. до 21.00 ч.; сб. с 10.15 ч. до 19.00 ч.).

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Источник: www.bashinform.ru

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