В мэрии Уфы попросили горожан не оплачивать январские счета за отопление

Администрация Уфы опубликовала срочное сообщение для жителей столицы Башкирии. Чиновники просят уфимцев не оплачивать январские счет за отопление из-за технической ошибки.
«В некоторых домах в строке "отопление" в квитанциях за январь 2021 года допущена ошибка из-за возросшей нагрузки по перерасчетам. Полученные платежные документы за январь оплачивать не нужно, в ближайшее время доставят новые откорректированные квитанции», — говорится в официальном сообщении.
Если оплата уже произведена, то в следующей квитанции будет произведен перерасчет.
Номера горячей линии: МУП ЕРКЦ 8-800-775-776-1 (пн.-пт. с 08:00 ч. до 18:00 ч.) МУП УИС..8 -800-250-52-80 (пн.-пт. с 8.00 ч. до 21.00 ч.; сб. с 10.15 ч. до 19.00 ч.).