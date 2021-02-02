В селах Башкирии установят дуальную систему сбора отходов

| 02 фев 2021 | 14:27

Вчера премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров провел заседание, на котором обсудили вопрос раздельного сбора мусора.



По словам чиновника, в республике организовали систему вывоза ТКО, поэтому теперь необходимо приступить к его раздельному сбору.







- К 2024 году республика должна полностью перейти на селективный сбор бытовых отходов, - поручил Андрей Назаров.



Глава Минприроды РБ Урал Искандаров заверил, что до конца этого года в Башкирии в раздельный сбор ТКО будут вовлечены 70% населения республики. В настоящее время раздельным сбором отходов охвачено 37% жителей.

В 2020 году в 487 образовательных учреждениях было установлено 799 контейнеров для раздельного сбора отходов. В этом году планируется завершить работу. В селах республики установят дуальную систему сбора отходов — сетчатые контейнеры, а в городах — отдельные цветные для бумаги, стекла, пластика и несортированных ТКО.



Для стимулирования жителей МКД к раздельному сбору ТКО рекомендуется законсервировать мусоропровод, а при строительстве новых домов — отказаться от этих систем на уровне планирования.

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