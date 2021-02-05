В «БашРТС» рассказали, как можно получить перерасчет за отопление
Уфа | 05 фев 2021 | 20:41
Организация «БашРТС» назвала условия для перерасчета платежей за отопление. Сообщается, что сейчас идет проверка всех показаний и корректности указанных сумм. Для перерасчета жителям необходимо подать заявление в предприятие.
В пресс-службе отметили, что копии заявления можно направить через сервис «Виртуальная приёмная», на электронную почту bashrtskp@bgkrb.ru, через мессенджер и в личных сообщениях в социальных сетях. Бланк заявления будет выставлен на сайте предприятия.
Напомним, ранее сообщалось, что завышенные счета за отопление начали приходить жителям региона за декабрь. Радий Хабиров ранее заявил, что ему стыдно за чиновников, которые допустили нарушения в завышенных платежках за отопление. Глава Башкирии на оперативном совещании от 1 февраля заявил, что предприятия должны начать реализовывать перерасчеты за отопление.