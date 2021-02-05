В «БашРТС» рассказали, как можно получить перерасчет за отопление

Уфа | 05 фев 2021 | 20:41

Организация «БашРТС» назвала условия для перерасчета платежей за отопление. Сообщается, что сейчас идет проверка всех показаний и корректности указанных сумм. Для перерасчета жителям необходимо подать заявление в предприятие.







В пресс-службе отметили, что копии заявления можно направить через сервис «Виртуальная приёмная», на электронную почту bashrtskp@bgkrb.ru, через мессенджер и в личных сообщениях в социальных сетях. Бланк заявления будет выставлен на сайте предприятия.

«Перерасчёт за отопление носит заявительный характер и возможен только при условии полного погашения задолженности перед ООО «БашРТС». В настоящее время продолжается проверка корректности начисленных сумм, переданных управляющими компаниями данных и других факторов, которые могли повлиять на величину начислений, окончательное решение будет принято после её завершения, мы ожидаем заключения надзорных органов», — заявили в организации.

Напомним, ранее сообщалось, что завышенные счета за отопление начали приходить жителям региона за декабрь. Радий Хабиров ранее заявил, что ему стыдно за чиновников, которые допустили нарушения в завышенных платежках за отопление. Глава Башкирии на оперативном совещании от 1 февраля заявил, что предприятия должны начать реализовывать перерасчеты за отопление.





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