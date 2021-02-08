В Уфе из-за коммунальной аварии без тепла остались 32 дома

Уфа | 08 фев 2021 | 09:51

Сегодня ночью, 8 февраля, жители в 32 домах в Уфе остались без тепла. Об этом сообщает городское Управление гражданской защиты. Отопление отключилось в Октябрьском и Советском районах. В частности, в неприятную ситуацию попали жильцы 32 домов на проспекте Октября, улицах Комсомольская и Малая Тихорецкая.







В аварийную зону также попали детский сад №6 и центр образования №89. Учреждения не работают. В городской администрации сообщили, что воспитанников детских садов при необходимости распределят по другим образовательным учреждениям, а для школьников организовано дистанционное обучение.

«При отсутствии возможности оставить детей дома, воспитанники будут распределены в близлежащие детские сады. Для обучающихся организовано дистанционное обучение», — заявили в мэрии.

По состоянию на 6:00 проводятся работы по устранению аварии и подаче тепла, сообщают спасатели. Ситуация, по их словам, находится на контроле.

«Городские службы прилагают все усилия для того, чтобы устранить последствия нештатной ситуации в кратчайшие сроки. По итогам устранения аварии образовательные организации возобновят свою работу», — сообщили в мэрии.

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Причины аварийного отключения отопления не озвучиваются.