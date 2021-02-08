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В Уфе устранили коммунальную аварию, из-за которой без отопления остались 32 жилых дома

В Уфе устранили коммунальную аварию, из-за которой без отопления остались 32 жилых дома

Уфа | 08 фев 2021 | 20:40

Коммунальная авария на сетях теплоснабжения в Октябрьском и Советском районах Уфы устранена, подача тепла восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Уфы.

Напомним, рано утром 8 февраля без центрального отопления остались 32 жилых дома по улицам Комсомольской, Малой Тихорецкой, проспекту Октября, а также лечебные учреждения и образовательные организации, в том числе, республиканский детский сад № 6 и школа — центр образования № 89. Школа и детсад были временно закрыты. Дети переведены на дистанционное обучение, дошкольников приняли детские сады близлежащих районов.

В течение дня специалисты устраняли технологическое повреждение на подающем трубопроводе теплоносителя диаметром 500 мм в ТК-333 (улица Комсомольская, 112) и работали над восстановлением подачи тепла. Для размещения жителей отключенных домов действовали пункты обогрева.

В 18:05 аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке трубопровода теплосетей завершились, подача тепла восстановлена.

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- В настоящее время сотрудники УЖХ города проверяют внутридомовое оборудование, чтобы убедиться, что у всех потребителей отопительная система функционирует в штатном режиме. После этого ресурсоснабжающей организацией будут проведены работы по благоустройству участка, где осуществлялся ремонт трубопровода, — комментируют в уфимской мэрии.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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