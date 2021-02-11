«БашРТС» в ходе перерасчета потребовали согласие на передачу данных коллекторам

| 11 фев 2021 | 11:39

С начала этой недели в Башкирии началась программа по произведению перерасчетов за отопление. Для того, чтобы ресурсоснабжающие организации вернули деньги, жителям необходимо подавать заявления в индивидуальном порядке.







Житель города Ишимбай Ирик Хисамитдинов рассказал в социальных сетях о том, что для перерасчета «БашРТС» требует с пользователей заполненное согласие на передачу персональных данных в коллекторскую организацию города Москвы. Такое заявление потребителя возмутило. В пресс-службе «БашРТС» объяснили, для чего это необходимо.

— Подача заявлений сейчас носит добровольный характер. Жители направляют свои персональные данные, соответственно, РСО обязаны запросить согласие на их обработку. В связи с переходом населения на прямые договоры, потребитель с РСО состоит в публичном договоре. В связи с чем у РСО в ряде случаев отсутствует информация о потребителе либо она не актуальна, не соответствует действительности (например - смена собственника, нанимателя). В целях персонификации потребителя и привязки к лицевому счету, в заявлении потребителю необходимо указать паспортные данные, — отметили в «БашРТС».

Также ресурсоснабжающая компания ссылается на №ФЗ-152 «О персональных данных», в котором указано, что данные пользователей актуальны лишь один год. Именно поэтому их необходимо актуализировать. Также в «БашРТС» Mkset пояснили, для чего персональная информация отправляется в коллекторскую службу.









— Это стандартная форма согласия. ООО «БашРТС» в установленном законом порядке вправе привлекать третьих лиц для осуществления с должниками взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности на основании агентского договора. Просроченная задолженность – это не одномоментные или случайно забытые долги, а осознанное уклонение от обязательств по оплате коммунальных ресурсов. Поэтому данный пункт касается только недобросовестных плательщиков, — отметили в пресс-службе РСО.

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