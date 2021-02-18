Жителей Башкортостана приучат к раздельному сбору мусора

| 18 фев 2021 | 11:20

Региональные операторы начнут строить новые мусоросортировочные, перерабатывающие комплексы и полигоны в Башкирии, а также модернизировать существующие для их экологичной утилизации. Об этом сообщил вчера, 17 февраля, в соцсетях премьер-министр республики Андрей Назаров. Таким образом, регион перешел на второй этап «мусорной реформы».









В результате перехода к комплексной переработке мусора объем захораниваемых отходов в республике в течение года сократится на треть. У нас есть четкое понимание, что сфера мусоросбора и мусоропереработки должна стать на порядок более эффективной, чем она была до сих пор. Поэтому наращивать усилия в этой области мы будем и дальше.



Назаров также отметил, что за первый этап реформы, в регионе наладили систему регулярного вывоза отходов и внедрили фотофиксацию. Он утверждает, что раньше мусор могли не вывозить целую неделю.





— Кроме того, мы ликвидировали в республике более тысячи несанкционированных свалок и в два раза увеличили парк мусоровозов. А еще мы полностью заменили мусорные баки старого образца на евроконтейнеры — они из пластика и не ржавеют, — отметил премьер-министр Башкирии.

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Напомним, экологический проект по сбору и переработке мусора начался в России в 2019 году. По нему обязанность по сбору твердых коммунальных отходов перешла отдельным региональным оператором. В Башкирии это компании: МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», «Дюртюлимелиоводстрой», «Эко-сити» и «Экология-Т».