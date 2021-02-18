Жителей Башкортостана приучат к раздельному сбору мусора
| 18 фев 2021 | 11:20
Региональные операторы начнут строить новые мусоросортировочные, перерабатывающие комплексы и полигоны в Башкирии, а также модернизировать существующие для их экологичной утилизации. Об этом сообщил вчера, 17 февраля, в соцсетях премьер-министр республики Андрей Назаров. Таким образом, регион перешел на второй этап «мусорной реформы».
В результате перехода к комплексной переработке мусора объем захораниваемых отходов в республике в течение года сократится на треть. У нас есть четкое понимание, что сфера мусоросбора и мусоропереработки должна стать на порядок более эффективной, чем она была до сих пор. Поэтому наращивать усилия в этой области мы будем и дальше.
Назаров также отметил, что за первый этап реформы, в регионе наладили систему регулярного вывоза отходов и внедрили фотофиксацию. Он утверждает, что раньше мусор могли не вывозить целую неделю.