В Башкирии с 1 июля ожидается «плановое изменение тарифа» на отопление

Уфа | 24 фев 2021 | 18:37

Глава госкомитета по тарифам в Башкирии Светлана Бурдюк заявила в эфире «Эха Москвы в Уфе», что в республике с 1 июля ожидается «плановое изменение тарифа» на отопление.







«Сегодня действуют тарифы, установленные госкомитетом на 1 июля 2020 года. Тарифы экономически обоснованы для каждой ресурсоснабжающей организации. Их в республике более ста. Только в Уфе девять теплоснабжающих организаций. Сравнивать тарифы нужно при сопоставимых условиях. У каждой компании свои источники выработки тепловой энергии, условия покупки ресурсов, транспортировки, протяженности сети – много факторов, влияющих на величину тарифа», – пояснила она причины изменений.

Чиновница также заявила, что в основе регулирования тарифов лежит утвержденная схема теплоснабжения. В качестве примера она привела тот факт, что в районе фанерно-плитного камбината тариф составляет 1167 рублей, а организация в «Цветах Башкирии» заявила о тарифе в 6900 рублей за гигакалорию. В результате тариф им урезали до 2900. Всего, отметила Бурдюк, было урезано 13-15 млрд рулей необоснованных расходов.

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