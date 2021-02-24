Хабиров поручил министру ЖКХ Башкирии проконтролировать ремонт водопровода в Альшеевском районе

Альшеевский район | 24 фев 2021 | 22:55

Глава Башкирии Радий Хабиров провёл 24 февраля экстренное совещание. Поводом стали проблемы с обеспечением водой жителей села Шафраново Альшеевского района.







Днём 24 февраля в селе вышло из строя насосное оборудование. По словам главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина, у насоса сломались лопасти. В результате более 300, а по некоторым сведениям, около 1000 жителей села, остались без водоснабжения. Дамир Мустафин сообщил, что все необходимые комплектующие имеются, и ремонтные работы уже начались.



По имеющейся на текущий момент информации, насос установили, однако он не запускается. Предполагают, что вода в насосе, которая осталась там после проверки на заводе, примерзла. Сейчас дают выдержку до 8 часов утра, надеются, что вода в насосе растает. Утром ещё раз попробуют запустить. Если утром он не запустится, будет организован подвоз воды. Глава сельского совета должен своевременно доводить информацию до населения.

Глава Башкирии дал поручение вице-премьеру – министру ЖКХ республики Борису Беляеву лично проконтролировать ситуацию, оперативно провести ремонт и на следующий день доложить о сроках подачи воды в дома.

- Министерство жилищного коммунального хозяйства немедленно подключилось к ситуации с отсутствием воды в селе Шафраново Альшеевского района. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова я лично выеду на место. Все силы и средства для восстановления водоснабжения имеются. Утром у жителей вода будет, - сообщил Борис Беляев, вице-премьер Правительства Башкортостана, министр жилищного коммунального хозяйства РБ.

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