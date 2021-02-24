Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Хабиров поручил министру ЖКХ Башкирии проконтролировать ремонт водопровода в Альшеевском районе

Хабиров поручил министру ЖКХ Башкирии проконтролировать ремонт водопровода в Альшеевском районе

Хабиров поручил министру ЖКХ Башкирии проконтролировать ремонт водопровода в Альшеевском районе

Альшеевский район | 24 фев 2021 | 22:55

Глава Башкирии Радий Хабиров провёл 24 февраля экстренное совещание. Поводом стали проблемы с обеспечением водой жителей села Шафраново Альшеевского района.

Днём 24 февраля в селе вышло из строя насосное оборудование. По словам главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина, у насоса сломались лопасти. В результате более 300, а по некоторым сведениям, около 1000 жителей села, остались без водоснабжения. Дамир Мустафин сообщил, что все необходимые комплектующие имеются, и ремонтные работы уже начались.

По имеющейся на текущий момент информации, насос установили, однако он не запускается. Предполагают, что вода в насосе, которая осталась там после проверки на заводе, примерзла. Сейчас дают выдержку до 8 часов утра, надеются, что  вода в насосе растает. Утром ещё раз попробуют запустить. Если утром он не запустится, будет организован подвоз воды. Глава сельского совета должен своевременно доводить информацию до населения.

Глава Башкирии дал поручение вице-премьеру – министру ЖКХ республики Борису Беляеву лично проконтролировать ситуацию, оперативно провести ремонт и на следующий день доложить о сроках подачи воды в дома.

- Министерство жилищного коммунального хозяйства немедленно подключилось к ситуации с отсутствием воды в селе Шафраново Альшеевского района. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова я лично выеду на место. Все силы и средства для восстановления водоснабжения имеются. Утром у жителей вода будет, - сообщил Борис Беляев, вице-премьер Правительства Башкортостана, министр жилищного коммунального хозяйства РБ.

Читайте также:

В Альшеевском районе погибла женщина, пытаясь отогреть в подвале замерзшие трубы
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: