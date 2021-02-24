Хабиров поручил министру ЖКХ Башкирии проконтролировать ремонт водопровода в Альшеевском районе
Альшеевский район | 24 фев 2021 | 22:55
Глава Башкирии Радий Хабиров провёл 24 февраля экстренное совещание. Поводом стали проблемы с обеспечением водой жителей села Шафраново Альшеевского района.
Днём 24 февраля в селе вышло из строя насосное оборудование. По словам главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина, у насоса сломались лопасти. В результате более 300, а по некоторым сведениям, около 1000 жителей села, остались без водоснабжения. Дамир Мустафин сообщил, что все необходимые комплектующие имеются, и ремонтные работы уже начались.
По имеющейся на текущий момент информации, насос установили, однако он не запускается. Предполагают, что вода в насосе, которая осталась там после проверки на заводе, примерзла. Сейчас дают выдержку до 8 часов утра, надеются, что вода в насосе растает. Утром ещё раз попробуют запустить. Если утром он не запустится, будет организован подвоз воды. Глава сельского совета должен своевременно доводить информацию до населения.
Глава Башкирии дал поручение вице-премьеру – министру ЖКХ республики Борису Беляеву лично проконтролировать ситуацию, оперативно провести ремонт и на следующий день доложить о сроках подачи воды в дома.