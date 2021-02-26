В Альшеевском районе до сих пор не ликвидировали коммунальную аварию

Альшеевский район | 26 фев 2021 | 14:02

В селе Шафраново Альшеевского района Башкирии, оставшегося без централизованного водоснабжения из-за коммунальной аварии, начали развозить питьевую воду. Как сообщил 26 февраля представитель Шафрановского сельсовета, устранить поломку до сих пор не удалось.







Напомним, жители Шафраново остались без воды четыре дня назад, днем 23 февраля. На следующий день администрация района сообщила, что сломался глубинный насос, для его починки все есть в наличии, сложность лишь в том, чтобы его извлечь из скважины, а потом погрузить обратно – для этих маневров потребовался подъемный кран.



Вечером накануне, 25 февраля, сотрудник сельсовета рассказал, что насос починили и почти установили на место, оставалось лишь запустить двигатель и наполнить водонапорную башню, так что была надежда возобновить водоснабжение к позднему вечеру.

«Поэтому сегодня мы начали развоз воды. Нам звонят, оставляют заявку, мы везем. Тут в сельсовете постоянно кто-то есть – у телефонов дежурим», — объяснили в администрации.

По данным открытых источников, в Шафраново постоянно проживает более 2,5 тыс. человек. Чтобы оставить заявку на подвоз питьевой воды, необходимо позвонить по номеру: 8 (34754) 2-53-06.





Ранее сообщалось о том, что Хабиров поручил министру ЖКХ Башкирии проконтролировать ремонт водопровода в Альшеевском районе.





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Фото: ВК / Дамир Мустафин