Глава администрации Альшеевского района сообщил о восстановлении водоснабжения в Шафраново
Альшеевский район | 26 фев 2021 | 20:03
В селе Шафраново восстановили подачу воды. Об этом главе Башкирии доложил руководитель администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.
Напомним, в населенном пункте более 300 жителей остались без воды из-за поломки насосного оборудования. Работы планировали завершить еще вчера, однако закончить их удалось только к вечеру 26 февраля.
Глава Башкирии поручил подчиненному совместно с прокуратурой разобраться с поставщиком и закупщиком некачественного оборудования, чтобы такой ситуации больше не повторялось.
— Вы у нас вообще-то один из самых опытных глав муниципалитета. Я не ожидал, что вы такую историю допустите, — отметил Хабиров в разговоре с чиновником.
Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе до сих пор не ликвидировали коммунальную аварию.
Источник:
gorobzor.ru
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