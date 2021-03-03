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Районные УЖХ Уфы находятся на грани банкротства: Горсовет

Районные УЖХ Уфы находятся на грани банкротства: Горсовет

Уфа | 03 мар 2021 | 17:54

Председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов сегодня, 3 марта, сообщил, что районные жилищно-коммунальные хозяйства сейчас находятся фактически в состоянии банкротства.

«Сегодня финансовое положение УЖХ районов не просто тревожное. Вы все здесь руководители, все прекрасно понимаете: при обороте 1 млрд рублей в год иметь 850 млн рублей кредиторской задолженности — это фактически банкротство», — цитирует Трофимова «РБК-Уфа».

Спикер городского собрания также отметил, что депутаты «каждый год заостряли необходимость действий по реформированию ЖКХ», но мэрия к ним не прислушивалась. «Нас не слышали», – заявил он.

В Уфе из семи районных управлений уже ликвидировано УЖХ Орджоникидзевского района. УЖХ Ленинского района находится в стадии ликвидации. Все остальные компании являются убыточными. 

Процедура наблюдения с января 2021 года введена в отношении УЖХ Кировского района. В отношении УЖХ Калининского района рассматривается иск о признании банкротом. В арбитражном суде рассматривается банкротство Демского УЖХ. 

В ближайшее время кредиторы намерены подать иски о банкротстве в отношении УЖХ Советского и Октябрьского районов. У Демского и Октябрьского УЖХ заблокированы банковские счета. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ugh.ufanet.ru

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