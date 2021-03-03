Районные УЖХ Уфы находятся на грани банкротства: Горсовет

Уфа | 03 мар 2021 | 17:54

Председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов сегодня, 3 марта, сообщил, что районные жилищно-коммунальные хозяйства сейчас находятся фактически в состоянии банкротства.







«Сегодня финансовое положение УЖХ районов не просто тревожное. Вы все здесь руководители, все прекрасно понимаете: при обороте 1 млрд рублей в год иметь 850 млн рублей кредиторской задолженности — это фактически банкротство», — цитирует Трофимова «РБК-Уфа».



Спикер городского собрания также отметил, что депутаты «каждый год заостряли необходимость действий по реформированию ЖКХ», но мэрия к ним не прислушивалась. «Нас не слышали», – заявил он.

В Уфе из семи районных управлений уже ликвидировано УЖХ Орджоникидзевского района. УЖХ Ленинского района находится в стадии ликвидации. Все остальные компании являются убыточными.



Процедура наблюдения с января 2021 года введена в отношении УЖХ Кировского района. В отношении УЖХ Калининского района рассматривается иск о признании банкротом. В арбитражном суде рассматривается банкротство Демского УЖХ.



В ближайшее время кредиторы намерены подать иски о банкротстве в отношении УЖХ Советского и Октябрьского районов. У Демского и Октябрьского УЖХ заблокированы банковские счета.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram





Фото: ugh.ufanet.ru