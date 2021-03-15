Жители Уфы потребовали встречи с Главой Башкортостана по вопросу тарифов за отопление

Уфа | 15 мар 2021 | 12:10

Жители Уфы обратились в приемную администрации главы Республики Башкортостан. Горожане вновь напомнили о том, что вопрос с повышением стоимости отопления не решен. Группа уфимцев вышла к зданию правительства в поисках справедливости. Жители намерены добиваться встречи с руководителем региона. Кроме того, уфимцы выразили недовольство тем, как действуют рабочие группы, а также Совет по правам человека. Трансляцию встречи вел один из Youtube-каналов.







— В первую очередь глава Башкирии должен нас принять. Мы хотим с ним разговаривать, потому что все основополагающие решения принимает он. Все остальные – они подчиненные люди. Мы пришли именно за этим. Чтобы наконец поняли, что люди так жить не могут. Если народ не сможет жить, будет революция, он выйдет с вилами, — сказал один из участников акции.

Представитель администрации вышел на встречу с горожанами. Он заявил, что все обращения будут переданы Радию Хабирову. Однако уфимцам этого было недостаточно. В итоге активисты написали обращение с просьбой провести встречу с инициативной группой жильцов 18 марта с личным участием руководителя региона. Спустя час уфимцы разошлись по домам. Стоит отметить, что это не первая подобная акция. 18 января жители столицы устроили митинг в здании правительства, после которого полицией был задержан общественник Альберт Рахматуллин.

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Фото: скриншот видео