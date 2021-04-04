Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Жителям Башкирии напомнили о новых правилах предоставления субсидии на ЖКХ

Жителям Башкирии напомнили о новых правилах предоставления субсидии на ЖКХ

Жителям Башкирии напомнили о новых правилах предоставления субсидии на ЖКХ

| 04 апр 2021 | 17:08

Республиканский центр соцподдержки населения напомнил жителям Республики Башкортостан, что согласно постановлению кабмина РФ были изменены правила предоставления субсидий на ЖКХ.

Если срок предоставления субсидии на оплату ЖКУ выходит в период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года, то субсидия будет предоставляться в том же размере на последующие шесть месяцев в беззаявительном порядке.

Жителям республики, получающих субсидию с 1 октября 2020 года по 31 марта 2021 года, заявление подавать не нужно – субсидия будет продлена автоматически на последующие 6 месяцев.

Гражданам, которым назначили субсидию с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года, субсидия на оплату ЖКУ в беззаявительном порядке не продлевается. Им нужно обратиться с заявлением и документами для назначения льготы на новый срок.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: