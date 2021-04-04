Жителям Башкирии напомнили о новых правилах предоставления субсидии на ЖКХ

| 04 апр 2021 | 17:08

Республиканский центр соцподдержки населения напомнил жителям Республики Башкортостан, что согласно постановлению кабмина РФ были изменены правила предоставления субсидий на ЖКХ.







Если срок предоставления субсидии на оплату ЖКУ выходит в период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года, то субсидия будет предоставляться в том же размере на последующие шесть месяцев в беззаявительном порядке.



Жителям республики, получающих субсидию с 1 октября 2020 года по 31 марта 2021 года, заявление подавать не нужно – субсидия будет продлена автоматически на последующие 6 месяцев.

Гражданам, которым назначили субсидию с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года, субсидия на оплату ЖКУ в беззаявительном порядке не продлевается. Им нужно обратиться с заявлением и документами для назначения льготы на новый срок.





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