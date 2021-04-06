В России могут ужесточить наказание за некачественные услуги ЖКХ

| 06 апр 2021 | 21:05

Компании, которые поставляют воду, газ, тепло и электричество, будут наказывать штрафом за некачественные услуги. Соответствующий проект закона внесла на рассмотрение в Государственную Думу глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.







«Мы учли замечания правительства, проанализировали практику регионов. В итоге нас поддержало уже 76 субъектов. Граждане платят за ЖКХ и при этом не получают качественных услуг. И федеральные, и региональные органы власти согласны, что пора навести порядок», — сообщила Костенко «Парламентской газете».

Отмечается, что штрафы существовали и до этого, но их сумма не индексировалась уже свыше 10 лет. Депутат приводит пример, как компании отключают воду, чтобы заставить должников оплатить услуги, но при этом мучаются и те, кто платит исправно. «Им просто выгоднее платить штраф, чем продолжать поставлять воду или электричество», — поведала она.

Читайте также: Жителям Башкирии напомнили о новых правилах предоставления субсидии на ЖКХ

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: newsbash.ru

Согласно новому законопроекту компании будут платить штраф в размере 30-50 тысяч за первый проступок. За вторичное нарушение сумма вырастет до 50-200 тысяч.