Жители одной из улиц в Уфе пожаловались на огромную свалку отходов

Уфа | 10 апр 2021 | 17:04

Жители Уфы, проживающие по улице Высотной, 14, пожаловались на жуткую свалку отходов расположенную неподалеку.







- Это абсолютно никак необорудованная свалка. Она не отвечает ни одному из установленных санитарно-эпидемиологических стандартов. Мусор отсюда разлетается на сотни метров и загрязняет прилегающие территории, а также территорию Сергиевского кладбища, на которой захоронены в том числе и герои Великой Отечественной войны. Вода с территории свалки течет в сторону жилых кварталов, - рассказал один из жителей.









Жители окрестных домов неоднократно обращались во все инстанции, однако, уже несколько лет проблема не только не решается, но и становится все более масштабной.





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