В Уфе назвали предварительные сроки окончания отопительного сезона

Уфа | 12 апр 2021 | 10:13

Уфимское предприятие МУП «УИС» сообщило, что в организации начата работа по завершению отопительного сезона. Согласно документам, для этого необходимо распоряжение за подписью градоначальника. Решение же о возможном конце отопительного сезона может приниматься если в течение пяти суток температура продержиться на показателе выше +8 градусов. При такой теплой погоде документ может быть подписан уже на этой неделе.







Однако, как отмечено в релизе организации, сообственники квартир жилого дома могут направить запрос на отключение дома от отопления. Для этого требуется решение собрания владельцев и передача документа протокола в отделении предприятия.

«Жители многоквартирных домов могут провести общее собрание и принять решение отключить отопление досрочно, до выхода постановления. Протокол собрания необходимо передать в управляющую организацию, которая, в свою очередь, направит заявку в МУП УИС. При наличии технической возможности, отопление в доме будет отключено», — сообщили в организации.

Уточняется, что не спешить с таким решением не стоит, так как погода весной может быть обманичива. Кроме того, после отключения возобновить отопление невозможно.



Напомним, синоптики Башкирии сообщили, что аномально теплая погода в Башкирии продержится до 17 апреля.

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