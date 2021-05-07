В России будут бесплатно проводить газ в частные дома

| 07 май 2021 | 23:18

«Газпром», который станет в большинстве регионов России единым оператором газификации деревень, бесплатно подключит газ в домах площадью до 300 квадратных метров. Об этом заявил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. При этом подключение будет в два раза быстрее.



«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения. В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка», — приводит «Интерфакс» его слова.









Также сократится в два раза срок подключения, отметили в Минэнерго. По словам, замглавы ведомства Павла Сорокина, это будет способствовать то, что заявку на подключение можно будет подать в режиме «одного окна» в МФЦ или газораспределительной организации.



Газификация в России проводится в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина. В своем послании к Федеральному собранию он заявил, что подведение газа к границам участков должно быть бесплатным для потребителей.





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