В России будут бесплатно проводить газ в частные дома
| 07 май 2021 | 23:18
«Газпром», который станет в большинстве регионов России единым оператором газификации деревень, бесплатно подключит газ в домах площадью до 300 квадратных метров. Об этом заявил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. При этом подключение будет в два раза быстрее.
Также сократится в два раза срок подключения, отметили в Минэнерго. По словам, замглавы ведомства Павла Сорокина, это будет способствовать то, что заявку на подключение можно будет подать в режиме «одного окна» в МФЦ или газораспределительной организации.
Газификация в России проводится в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина. В своем послании к Федеральному собранию он заявил, что подведение газа к границам участков должно быть бесплатным для потребителей.