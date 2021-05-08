Жители Нефтекамска получили квитанции за вывоз ТКО с огромными начислениями
Нефтекамск | 08 май 2021 | 15:47
Жители Нефтекамска, получив квитанции за вывоз мусора за апрель, не поверили своим глазам: вместо привычных цифр они увидели гигантские суммы.
Так, местная жительница Аля Хабибуллина обнаружила в платежке 8 тысяч рублей. При этом в счете были указаны неверно личные данные. В квитанции числился некий Иванов Иван Иванович. Женщина посчитала, что стала жертвой мошенников.
В ООО «Дюртюлимелиоводстрой», отвечающем за вывоз мусора в городе, признали, что многие жители Нефтекамска получили двойные квитанции за мусор. Как оказалось, горожанам пришли такие платежки из-за технической ошибки.
Сейчас сотрудники организации устраняют ошибку и на следующей неделе пообещали исправить ситуацию.
Эти квитанции аннулируются автоматически. Если горожане уже заплатили по квитанции, то деньги будут переведены на основной лицевой счет потребителя или возвращены.