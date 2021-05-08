Жители Нефтекамска получили квитанции за вывоз ТКО с огромными начислениями

Нефтекамск | 08 май 2021 | 15:47

Жители Нефтекамска, получив квитанции за вывоз мусора за апрель, не поверили своим глазам: вместо привычных цифр они увидели гигантские суммы.



Так, местная жительница Аля Хабибуллина обнаружила в платежке 8 тысяч рублей. При этом в счете были указаны неверно личные данные. В квитанции числился некий Иванов Иван Иванович. Женщина посчитала, что стала жертвой мошенников.



— Откуда такая сумма? Ф. И. О. и лицевой счет неправильный. Мама собирается писать заявление в полицию! В нашем городе многим пришла такая платежка, те же Ф. И. О., сумма долга такая же. Лицевой счет и адреса разные. Ведь не все же будут сверять данные, — написала горожанка в соцсетях.









В ООО «Дюртюлимелиоводстрой», отвечающем за вывоз мусора в городе, признали, что многие жители Нефтекамска получили двойные квитанции за мусор. Как оказалось, горожанам пришли такие платежки из-за технической ошибки.

— Региональный оператор получил адреса из системы ГИС ЖКХ (данная информация не содержит персональных данных, таких как Ф. И. О. или паспортные данные потребителей). До настоящего времени не все потребители получали квитанции за услугу регионального оператора по причине отсутствия информации в базе данных ООО «Дюртюлимелиоводстрой». К сожалению, при слиянии баз произошла техническая ошибка, и часть лицевых счетов задвоилась. Как следствие, образовались задвоенные суммы в квитанциях, — пояснили в компании.









Сейчас сотрудники организации устраняют ошибку и на следующей неделе пообещали исправить ситуацию.

Эти квитанции аннулируются автоматически. Если горожане уже заплатили по квитанции, то деньги будут переведены на основной лицевой счет потребителя или возвращены.





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Фото: Аля Хабибуллина