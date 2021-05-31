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Хабиров жестко раскритиковал жилищно-коммунальный блок города Уфы

Хабиров жестко раскритиковал жилищно-коммунальный блок города Уфы

31 май 2021 | 10:51

Сегодня, 31 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров раскритиковал жилищно-коммунальный блок Уфы. По его словам, чиновники не справляются с элементарной уборкой в городе.

«Хочу выразить свое крайнее неудовольствие тем, как осуществляется уборка в Уфе. Сергей Николаевич, ваш новый руководитель, который пришел по ЖКХ, я думаю, он еще неделю поработает, и будет искать другое место работы. Я его не пущу сюда в здание. Либо человек не понял, куда пришел. Безобразие. У меня достаточно много забот. Я считаю, что столица республики четырехмиллионной должна благоухать», - сказал глава.

Радий Хабиров особенно подчеркнул, что в Уфе не косят траву и не удаляют одуванчики, и по городу летает пух.

«На минуточку, напоминаю, что это аллерген сильнейший. Дети страдают, люди страдают! Я неделю даю жилищно-коммунальному блоку Уфы. Его все хвалят: «красавец». Где он красавец? Безобразие!», - возмутился он.
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Источник: gorobzor.ru
Видео: utv

Теги: Уфа Хабиров Радий Фаритович
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