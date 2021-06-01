В Уфе катастрофически не хватает спецмашин для вывоза мусора
01 июн 2021 | 09:56
Переполненные мусором контейнеры в городе чиновники объяснили нехваткой спецмашин. Речь об этом зашла сегодня, 1 июня, на оперативном совещании в администрации Уфы.
— Мы ставим задачу, чтобы город у нас был чистый. Чтобы у каждой контейнерной площадки было время вывоза отходов. Сегодня мы видим, не всегда это соблюдается. Мы видим площадки, которые перегружены мусором. Вы говорите, что при покупке 5 машин эта проблема решается. Это только в машинах дело, или в чем еще может быть? — поинтересовался у собравшихся мэр города Сергей Греков.
Директор спецавтохозяйства по уборке Уфы Рустем Халиков рассказал, что им катастрофически не хватает машин.
По словам Халикова, в 6 районах Уфы работают 122 машины и обслуживают 4183 накопления твердых бытовых отходов. Ежедневно с территории города на полигон в поселке Новые Черкассы вывозят и утилизируют свыше 95 тонн мусора. Напомним, на днях жители массово пожаловались на едкий запах. Выяснилось, что на протяжении нескольких дней мусорный полигон в Новых Черкассах горел.
Ранее сообщалось мэр Уфы объяснил, почему плохо убираются улицы города.