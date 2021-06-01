В Уфе катастрофически не хватает спецмашин для вывоза мусора

01 июн 2021 | 09:56

Переполненные мусором контейнеры в городе чиновники объяснили нехваткой спецмашин. Речь об этом зашла сегодня, 1 июня, на оперативном совещании в администрации Уфы.



— Мы ставим задачу, чтобы город у нас был чистый. Чтобы у каждой контейнерной площадки было время вывоза отходов. Сегодня мы видим, не всегда это соблюдается. Мы видим площадки, которые перегружены мусором. Вы говорите, что при покупке 5 машин эта проблема решается. Это только в машинах дело, или в чем еще может быть? — поинтересовался у собравшихся мэр города Сергей Греков.







Директор спецавтохозяйства по уборке Уфы Рустем Халиков рассказал, что им катастрофически не хватает машин.

— Спецтехника постоянно ломается. В связи с жарой гидравлика не выдерживает. Старая техника, естественно, износ более 80 процентов. Поэтому мы планируем сейчас начать с малого, 5 единиц, они уже заменят 10 машин, и эти 10 машин — 10 маршрутов дополнительно, — сказал Рустем Халиков. — Это будет как скорая помощь. Где-то если сбой, у нас нет дополнительного транспорта, чтобы решить проблему с вывозом.

Однако Сергей Греков заявил, что вопрос с закупкой решается небыстро, и предложил брать технику в аренду или отдать некоторые площадки другому оператору.

По словам Халикова, в 6 районах Уфы работают 122 машины и обслуживают 4183 накопления твердых бытовых отходов. Ежедневно с территории города на полигон в поселке Новые Черкассы вывозят и утилизируют свыше 95 тонн мусора. Напомним, на днях жители массово пожаловались на едкий запах. Выяснилось, что на протяжении нескольких дней мусорный полигон в Новых Черкассах горел.



Ранее сообщалось мэр Уфы объяснил, почему плохо убираются улицы города.





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