В Башкирии можно попросить дать тепло раньше срока

16:38, 09 сен 2021

Согласно закону, включение тепла в городских домах производится при температуре ниже +8 в течение пяти суток. Однако дожидаться отопления по графику готовы далеко не все.







— Подать заявку на тепло можно, не дожидаясь понижения температуры. Коллективное обращение собственников жилья нужно направить в управляющую компанию. Затем информация поступит в ресурсоснабжающую организацию, — рассказали тепловики.

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Если заявки нет, то отопительный сезон начнется в строго определенное время. При этом нужно понимать: тепло не появится в один миг. В отдельных случаях батареи начинают теплеть в течение трех суток. Это время необходимо для запуска всей системы, состоящей из многих километров труб, распределительных и тепловых пунктов.