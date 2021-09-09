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В Башкирии можно попросить дать тепло раньше срока

В Башкирии можно попросить дать тепло раньше срока

16:38, 09 сен 2021

Согласно закону, включение тепла в городских домах производится при температуре ниже +8 в течение пяти суток. Однако дожидаться отопления по графику готовы далеко не все.

— Подать заявку на тепло можно, не дожидаясь понижения температуры. Коллективное обращение собственников жилья нужно направить в управляющую компанию. Затем информация поступит в ресурсоснабжающую организацию, — рассказали тепловики.


Если заявки нет, то отопительный сезон начнется в строго определенное время. При этом нужно понимать: тепло не появится в один миг. В отдельных случаях батареи начинают теплеть в течение трех суток. Это время необходимо для запуска всей системы, состоящей из многих километров труб, распределительных и тепловых пунктов.

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Источник: proural.info
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