В России утвердили новые правила газификации

21:23, 16 сен 2021

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новый порядок подключения к газораспределительным сетям. Согласно постановлению правительства РФ, теперь подвести газ к домовладениям можно будет только в тех населенных пунктах, где уже есть соответствующая инфраструктура.







«Принятые правила фиксируют, что догазификация возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Она будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд», — сообщается на официальном сайте кабмина РФ.



Чтобы подключить газ, нужно направить заявку оператору газификации. Сделать это можно на сайте организации, через портал Госуслуг или МФЦ. К заявлению необходимо приложить план, указывающий расположение домовладения, топографическую карту и свидетельство о праве собственности. Сроки подключения будут определяться в индивидуальном порядке — они зависят от удаленности газораспределительной инфраструктуры.

Ранее председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер пообещал закончить газификацию домов в России к 2030 году. По его словам, к 2025 году 100-процентная технически возможная газификация будет доступна в 35 субъектах федерации.



В июне президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газовых сетей к границам участков. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по доведению газовой трубы «до забора». А отвечать за процесс будет единый оператор газификации, передает «Национальная служба новостей».

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