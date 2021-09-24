Жители Башкирии раскритиковали неразбериху с отоплением в республике

08:24, 24 сен 2021

Обычные жители Башкирии раскритиковали ситуацию с отоплением в домах. Большинство жалуется на то, что они мерзнут — ночью температура воздуха в республике резко снижается и в домах по-настоящему холодно. Другие же возмущаются тем, что уже выставляют счета за отопление.







«Сегодня на улице 18 градусов. Дали отопление. Слов нет. Потом платить за полный месяц. Так ведь нельзя. Весь сентябрь было холодно, тепло не давали, а сейчас в конце месяца, когда на улице тепло дали отопление. Ишимбай, ЖЭУ 3», — написала Анастасия Лыгина на странице главы Башкирии.

«Нам вот не дают — в комнате 15 градусов всего. И от того, что на улице потеплело теплее дома не стало», — возмущается Юлия Мухаметова.





«Я просто смысла не понимаю давать тепло в конце месяца. Весь месяц терпели, а сейчас прямо необходимо дать, чтобы люди за полный месяц заплатили. Мы и так за сентябрь двумя обогревателями электроэнергии сожгли много, а сейчас ещё 4 тысячи за отопление отдать. У меня лишних нет», — констатировала жительница республики.

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