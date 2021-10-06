В Башкирии требуют отставки министра ЖКХ Алана Марзаева

11:54, 06 окт 2021

По мнению автора петиции, Алан Марзаев «некомпетентен» и «не обладает профессиональными навыками».







Участники движения «СтопБашРТС» создали петицию на имя главы Башкирии, в которой потребовали отставку регионального министра ЖКХ Алана Марзаева. В частности, автор петиции заявляет, что «данный чиновник некомпетентен» и «не обладает профессиональными навыками», потому подготовка к началу отопительного сезона была неудовлетворительна.

— В течение 2 недель к отоплению не были подключены десятки домов по Уфе , произошло большое количество аварий, как на внутридомовых сетях, так и на сетях БашРТС. В следствии чего, тысячи жителей г. Уфы не получили качественную услугу в виде отопления, — утверждает автор петиции.

Помимо этого, упомянуто было и то, что Алан Марзаев «показывает недекватность восприятия ситуации». На данный момент петицию подписали 13 человек.



Напомним, что вчера на пресс-завтраке и. о. минЖКХ заявил, что участники движения «просто хотят хайпануть». В частности, речь шла о митингах, которые организовывает «СтопБашРТС».

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