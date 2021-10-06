В Башкирии требуют отставки министра ЖКХ Алана Марзаева
11:54, 06 окт 2021
По мнению автора петиции, Алан Марзаев «некомпетентен» и «не обладает профессиональными навыками».
Участники движения «СтопБашРТС» создали петицию на имя главы Башкирии, в которой потребовали отставку регионального министра ЖКХ Алана Марзаева. В частности, автор петиции заявляет, что «данный чиновник некомпетентен» и «не обладает профессиональными навыками», потому подготовка к началу отопительного сезона была неудовлетворительна.
Помимо этого, упомянуто было и то, что Алан Марзаев «показывает недекватность восприятия ситуации». На данный момент петицию подписали 13 человек.
Напомним, что вчера на пресс-завтраке и. о. минЖКХ заявил, что участники движения «просто хотят хайпануть». В частности, речь шла о митингах, которые организовывает «СтопБашРТС».